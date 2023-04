Massamagrell posa en marxa el VII Concurs de disseny de la samarreta per a les Festes Majors

Fins al 26 d’abril es podran presentar els diferents dissenys en l’Àrea de Festes de l’Ajuntament

Massamagrell, 19 d’abril de 2023



Massamagrell prepara ja el VII Concurs de disseny de la samarreta per a les Festes Majors que se celebren al setembre.

Per a implicar la ciutadania en les festes, des de fa ja 7 anys. Una de les propostes és l’elaboració de la samarreta de les festes majors per part de les persones empadronades en el municipi i que complisquen el requisit de ser majors de 16 anys.



Divendres passat 14 d’abril es va obrir el termini que estarà habilitat fins al 26 d’abril a les 13.30 hores. Els projectes es podran presentar en l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Massamagrell i la proposta guanyadora es lluirà durant les Festes Majors.



Una vegada avalue el jurat si els dissenys presentats compleixen amb les bases. El guanyador serà elegit per votació popular que se celebrarà del 2 al 12 de maig, en horaris de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores en el Centre Cultural Joan Fuster i Ortells.



La persona que aconseguisca traure el major nombre de vots aconseguirà també un premi de 250 euros.

El disseny guanyador es plasmarà sobre la samarreta fúcsia triada per a aquest any 2023. Que erà el que es lluïsca en la festivitat de la localitat, tenint així gran protagonisme durant dies assenyalats com la torrà o en les paelles. Les bases es poden consultar des de la pàgina web de l’Ajuntament: www.massamagrell.es.