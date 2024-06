Vinaròs es convertirà el 15 de juliol en la capital mundial de la gastronomia valenciana amb la celebració de la semifinal del 63é Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

El certamen, que tindrà lloc al passeig de Fora del Forat, serà possible gràcies a la col·laboració entre els ajuntaments de Vinaròs i Sueca i el suport de l’associació Vinaròs Gastronòmic i dels patrocinadors.

El coordinador del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Adolfo Cucarella, ha detallat que els participants hauran d’elaborar les paelles amb fusta de taronger i tots disposaran dels mateixos ingredients.

El certamen, que decidirà els 12 restaurants que passen a la final, ha comptat amb un total de 46 candidatures de Castelló i València i Alacant per a participar en la semifinal. Com que segons estableixen les bases només poden participar 40 restaurants, s’ha fet un sorteig per a determinar els cuiners que podran participar, quedant-ne sis de reserva.

Com a acte previ, el diumenge 14 de juliol, a la pèrgola del passeig de Colom, es farà una demostració gastronòmica per aprendre a elaborar de forma correcta la tradicional paella valenciana, a càrrec del cuiner Cuquerella. El públic podrà apropar-se a participar en aquesta activitat i, fins i tot, fer una degustació.