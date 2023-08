Virunga, la Goril·la Estrella del BIOPARC, Celebra els Seus 7 Anys

Festa “Salvatge” en Honor a Virunga al BIOPARC València

Decoracions, Regals i Deliciosos Pastissos Marquen l’Aniversari

La coneguda goril·la Virunga, resident del BIOPARC València, ha celebrat el seu 7è aniversari en gran estil. El parc ha preparat una festa “salvatge” especial per a aquesta ocasió, amb una atractiva decoració que ha captivat tant a visitants com a altres residents del parc.

Com a part d’aquesta celebració, Virunga ha estat obsequiada amb cridaners regals que han aportat moments d’alegria i sorpresa. El parc també ha preparat refrescants gelats com a tractament especial per a aquesta ocasió estival, garantint que la goril·la i els seus companys disfrutaren d’un refrescament ben merescut.

Però, sens dubte, un dels moments més destacats de la celebració ha estat la presentació de tres espectaculars i deliciosos pastissos, especialment dissenyats i preparats per a l’ocasió. Aquests pastissos no només han estat un delit visual, sinó també una delícia per al paladar de Virunga.

La celebració de l’aniversari de Virunga és un recordatori de l’important labor que realitza el BIOPARC València en la conservació i cura d’espècies en perill d’extinció. Aquestes celebracions permeten sensibilitzar al públic sobre la necessitat de protegir i conservar la nostra fauna salvatge.

Així doncs, la festa ha estat no només un moment d’alegria per a Virunga i els seus companys, sinó també una oportunitat per a educar i conscienciar als visitants sobre l’important rol que juguen els zoològics en la conservació d’espècies amenaçades. Esperem que Virunga tinga molts més anys plens de salut i alegria al BIOPARC València!