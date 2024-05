El projecte «Canya a la canya» compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez i l’alcalde de Fortaleny, Antonio Sellés, han inspeccionat la zona d’actuació del Canya a la canya dels seus municipis amb la presència del president del Consorci de la Ribera, Josep Mur Díaz-Hellín.

El Consorci de la Ribera, entitat formada per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, ha estat també representada per la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta i el vicepresident del Consorci de la Ribera, Toni Barea. També han sigut presents Paqui Oltra, en representació de l’Ajuntament de Riola i la regidora de medi ambient de l’Ajuntament de Sueca, Angela Marí.

Durant la visita per la zona d’actuació, tècnics del projecte Canya a la canya han realitzat una explicació tècnica a les autoritats de les actuacions i s’han contextualitzat dins de tot el projecte. Representants de la fundació Limne han explicat les accions en matèria de comunicació, formació i participació ciutadanes previstes en el projecte.

En aquesta fase, es durà a terme un desbrossament previ de la part aèria de la canya comuna (Arundo donax L.) per a, posteriorment, procedir al cubrimiento col·locant manualment d’una cobertura completament opaca, per a realitzar posteriorment un seguiment i retirar del cubrimiento.

El desbrossament i tapat amb plantació posterior correspon a una superfície d’actuació en aquests tres municipis de 15.000m² aproximadament a Riola, 10.000m² aprox a Fortaleny i 7.000m² d’eliminació total sense cobriment, i a Sueca, 18.000m² aprox i 3.500m² aprox de transformació de zones de cultiu com a espai fluvial.

L’objectiu final, a més de la restauració mediambiental de la zona, és posar en valor el Xúquer i acostar aquest espai d’elevat valor a la ciutadania, és per això que el projecte també inclou actuacions de sensibilització i conscienciació ciutadana que desenvolupa la Fundació Limne.

El Consorci de la Ribera i la Fundació Limne han anunciat la creació d’un gran corredor verd entre Sumacàrcer i la mar, centrat en la conservació i millora del riu Xúquer a través d’accions de gestió i control d’espècies invasores, recuperació de vegetació autòctona, retirada de material obstructiu, transformació de zones de cultiu abandonades per a generació d’espai natural fluvial i estabilització i reculada de marges.

Les accions dissenyades per a aquest gran corredor verd involucren una superfície de 124.358 m² al llarg de 75 km del riu Xúquer al seu pas pels municipis de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera.

La fundació Limne ha mobilitzat a quasi 300 ciutadans dins de les activitats de participació del projecte i espera en finalitzar la campanya educativa implicar 29 centres escolars, el que suposa 7.500 escolars implicats al projecte.

El projecte presentat pel Consorci de la Ribera i Limne, denominat «Canya a la canya», ha sigut beneficiat amb 3.747.949,03 € en una convocatòria d’ajudes, impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per a la restauració d’ecosistemes fluvials i la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

La convocatòria, que va rebre un total de 230 propostes, ha seleccionat 37 projectes, entre les quals es troba «Canya a la canya», en presentar iniciatives que impulsen solucions basades en la naturalesa que, a més de restaurar i incrementar la biodiversitat i els valors ambientals del Xúquer, contribueixen significativament a reduir els riscos d’inundació en els seus trams urbans. A més, el projecte s’ocupa de sensibilitzar a la població sobre la importància de la restauració fluvial com a eina per a reduir l’impacte de les inundacions i de transferir el coneixement adquirit a altres municipis amb problemes similars, de manera que es multipliquen els beneficis de la iniciativa.