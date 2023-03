El govern municipal d’Alzira i el departament responsable de l’obra ha realitzat una visita les noves instal·lacions de la Policia Local situades al barri de l’alquerieta, que van ser estrenades pels cossos de seguretat locals el passat 13 de març.

Els assistents han fet un breu recorregut per les estàncies públiques de l’edifici, la zona destinada a l’atenció a la ciutadania, els despatxos dels agents així com l’oficina Viogen d’atenció a víctimes de violència de gènere o el saló d’actes. Les màximes autoritats locals han acompanyat en la visita la resta de membres de la corporació i treballadors municipals per l’àrea administrativa i han agraït a tots els departaments que han treballat perquè aquesta nova seu siga ja una realitat.

A més, aquestes noves instal·lacions compten amb un nou servei per a la ciutadania amb un Punt Automàtic de tramitació CLAUdia, que facilitarà les gestions municipals. La Central de Policia oferirà tots els serveis que donava fins ara este dispositiu a la piscina municipal, d’on ha estat retirat per la falta de demanda.