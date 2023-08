Visita d’Asunción Quinzá als serveis de suport LGTBI: “Orienta” i “Lambda” a València

Asunción Quinzá destaca la labor del servei Orienta en l’assessorament integral al col·lectiu LGTBI

Reunió amb Alberto Cañizares, secretari d’Organització de l’associació Lambda

La secretaria autonòmica de Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, ha realitzat una visita institucional al servei Orienta i posteriorment a la seu de l’associació Lambda en València.

En la seua visita, Quinzá s’ha reunit amb els responsables del servei Orienta i més tard ha tingut un encontre amb Alberto Cañizares, secretari d’Organització de l’associació Lambda.

El servei Orienta destaca per oferir una atenció integral d’assessorament i suport a lesbianes, gais, persones trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com als seus familiars i persones properes. Aquestes oficines són un servei públic col·laboratiu amb entitats especialitzades que oferixen diverses prestacions de manera gratuïta. La seua missió és proporcionar una atenció integral que aborda les diverses esferes i necessitats de cada persona, incloent informació i acollida, atenció social, assessorament psicològic, legal i jurídic, orientació laboral i educativa, atenció a la infància i adolescència LGTBI, suport a les víctimes de violència intragènere i delictes d’odi per LGTBIfobia, grups d’Ajuda Mútua (GAM), i assessorament a persones LGTBI migrants i aquelles que sol·liciten o reben protecció internacional.

A les visites també han participat altres figures destacades, com el comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, Felipe del Baño, i el director general de Diversitat, Stephane Soriano.

Amb aquestes visites, la Generalitat reafirma el seu compromís amb la promoció i defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i la importància de oferir serveis de qualitat que responguen a les seues necessitats específiques. A més, es busca potenciar el treball en xarxa entre les diferents entitats i associacions que treballen en pro de la igualtat i diversitat a la Comunitat Valenciana.