Hui divendres 26 d’abril de 2024 ha tingut lloc una visita, per part dels representants institucionals, a les obres per a la construcció d’un centre d’acolliment d’animals

El centre d’acolliment d’animals donarà servei a diferents municipis de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor.

A la vista de la creixent sensibilitat social en relació al benestar dels animals, on cobra importància, més enllà del cost i eficiència del servei, la transparència en el desenvolupament de l’activitat, la Mancomunitat de la Ribera Alta, conjuntament amb la de la Ribera Baixa y la de la Safor, ha encetat un procés per a la valoració i estudi d’altres alternatives per a donar resposta a la demanda social.

D’acord amb els respectius municipis, estes mancomunitats han estimat convenient que el Consorci de la Ribera assumisca la prestació d’este servei mitjançant la fórmula de gestió per la mateixa entitat amb col·laboració amb entitats protectores.

Fruit de les gestions efectuades pel Consorci de la Ribera per a la posada en marxa del servei, es compta, d’una banda, amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes de la Valldigna, de 3.035 m² i, d’altra banda, amb un solar de titularitat municipal en el municipi de l’Alcúdia, de 4.058 m² en l’Alcúdia. Tots dos solars compten amb tots els requisits bàsics necessaris.

Durant la visita, el director de les obres, Javier Gironés, ha explicat als assistents el contingut del projecte, estant presents, Josep Mur Díaz-Hellín, president Consorci de la Ribera, Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Óscar Navarro Torres vicepresident de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Voro Femenia Peiró, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i Lara Romero Giner, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, entre altres.

Es planteja un model de gestió directa per l’Administració, on les instal·lacions i la prestació del servei són gestionades per la pròpia entitat pública i les instal·lacions constaran d’un espai per a gossos, un espai per a felins i un espai per a altres animals, a més disposarà d’un espai de cura i un mòdul de recepció i administració.

Les obres van començar en març de 2024 i l’obertura està prevista per a mitjans de l’any 2025, amb un total Inversió d’1.297.000 € (cada nucli zoològic), amb una ocupació òptima de 400 animals, encara que legalment es podria superar amplament aquesta xifra.

El projecte de les Mancomunitats de la Ribera i de la Safor per a la prestació del servei de recollida, manteniment i control d’animals abandonats, preveu l’articulació d’una col·laboració amb les Entitats de Protecció i Defensa dels animals oferint qualitat i màxima excel·lència de les instal·lacions i el benestar dels animals.

La localització del centre d’acollida és el Polígon El Golfo de Tavernes de la Valldigna, entre el Passeig de Comunitat de Regants i el carrer del Golfo.

Este centre serà un referent com a nucli zoològic.