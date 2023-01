Visita especial dels Reis Mags a persones en Alzheimer a Carlet

Hui dia 5 de gener, a la localitat de Carlet, l’Alcaldessa junt amb el regidor de servicis socials i els Reis Mags. Han volgut fer aquest matí, tres visites molt especials. La primera visita especial ha sigut a la Residencia de La Llum, que es una residencia per a discapacitats psíquiques. En segon lloc, han visitat el Centre de dia, es a dir, parlem d’una institució d’atenció sociosanitària

I l’última visita especial, ha sigut la Residencia de persones majors dependents. Abans d’iniciar la cavalcada oficial d’aquesta vesprada a les 17:30, Melcior, Gaspar i Baltasar, han repartit regals i sobretot, molta estima e il·lusió en aquestes visites. La gerent de la residencia de persones majors dependents, ha volgut agrair al consistori la seua iniciativa.

La il·lusió i l’alegria de tota la gent d’aquestes tres residències es veu reflexada quan veuen als Reis apropar-se a ells per a felicitar-los el nadal. Així ho ha confirmat l’Alcaldessa de la localitat, Lola Navarro.

Degut a la pandèmia, aquesta proposta no s’ha pogut fer els últims dos anys. Així ho ha declarat el regidor de serveis socials, Bernat Nogués.Després d’aquesta visita organitzada per l’Ajuntament que acosten la celebració del nadal a aquests col·lectius, ses Majestats es preparen per aquesta vesprada on cada any, milers de persones en especial els més menuts, els esperen amb alegria i sobre tot, de rebre tot allò que temps enrere havien escrit en les seues cartes.