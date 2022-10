En esta edició 2022 Fiesta i Boda tracta de recuperar les bones sensacions del públic que es va deixar abans de la pandèmia, una oportunitat per aquells que estan buscant la millor elecció per a la seua celebració



Un espai obert a roba de cerimònia, detalls, flors, cotxes clàssics i com sempre la finestra per a conèixer les últimes novetats per als grans esdeveniments

No faltaran els clàssics, desfiles que inclouen indumentària valenciana que com sempre farà les delícies de tots els assistents

Els expositors valoren molt positivament esta gran de fira comercials, és una gran oportunitat d’intercanvi de necessitats i però sobretot una gran forma de potenciar el contacte directe amb un públic molt potencial

Les portes de Fiesta i Boda estaran obertes durant tot el cap de setmana ininterrompudament