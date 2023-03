Voluntariat sanitari per a persones sense llar

València reforça l’atenció sanitària a les persones sense llar amb una consulta de proximitat

El nou servici està ubicat al carrer dels Soguers, al costat del centre municipal d’atenció a les persones sense sostre

L’Ajuntament de València, juntament amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, la Diputació de València i l’Hospital General. Oferirà atenció mèdica complementària a les persones sense llar de la ciutat de València per mitjà d’un programa de voluntariat sanitari anomenat projecte Ptokenia.

El nou servici estarà disponible al carrer dels Soguers, al barri del Carme, dimarts i dijous de vesprada de 16 a 19 hores. Serà atés per dos metges i dos infermers. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, que va visitar ahir el nou consultori acompanyada de la secretària autonòmica de Salut Pública, Ofelia Gimeno. Ha assegurat que “és fantàstic per a l’Ajuntament de València poder comptar amb esta col·laboració per part del Consorci de l’Hospital General. Per a tindre un personal mèdic i d’infermeria voluntari atenent les persones sense llar de la nostra ciutat i al costat del centre d’atenció per a persones sense llar de València”.



Per a la regidora, “estes consultes són fonamentals per a tindre una atenció a les persones en situació de carrer. Que tenen una situació de més vulnerabilitat, i és difícil que s’acosten al sistema sanitari. Així podran tindre una atenció sanitària de proximitat complementària al sistema sanitari i que, sens dubte, millorarà la qualitat de vida d’estes persones”.

Segons Lozano, este servici “acomplirà l’objectiu fonamental, que és adaptar els recursos i els servicis públics a la realitat i les necessitats d’estes persones. Especialment quan estan en una situació de deteriorament personal, i facilitar-los l’accés als drets fonamentals de la ciutadania”.

Projecte Ptokenia

Segons l’últim cens de persones sense llar de la ciutat de València, realitzat el mes de desembre de 2021, a València hi ha 754 persones en situació de carrer. De les quals 352 dormen al ras i 402 ho fan en albergs. El 79% són homes i la mitjana d’edat és de 41’5 anys, tot i que el 40% pertany pertany al rang d’edat de 45 a 64 anys. El 30% tenen la ciutadania espanyola, el 61% són estrangers i un 6% són refugiats d’altres països. Més de la meitat estan en eixa situació des de fa menys d’un any i el 26’7%, des de fa tres o més anys.

El 25% de les persones en situació de sensellarisme no disposa de targeta sanitària. Les patologies més freqüents que presenten són, per este ordre, problemes de salut mental, alteracions en l’aparell locomotor, afeccions cardiovasculars, infecció pel VIH i patologies respiratòries. Tot i això, vora la meitat no reben cap tractament mèdic per a estes malalties. El 52’8% de les persones sense llar presenta també patologies associades al consum de tòxics, com l’alcohol o el cànnabis.

El nou servici té capacitat per a dos consultes i una clínica de cures i atendrà patologies bàsiques generals que no necessiten proves diagnòstiques hospitalàries o ingressos clínics. S’hi realitzarà el seguiment dels pacients que hagen estat hospitalitzats i precisen un control precoç de la seua situació clínica o que necessiten una cura de les ferides o úlceres. Tot el personal mèdic serà voluntari.