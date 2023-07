El Punt Violeta, ha estat present a la zona d’oci ubicada al pàrquing del Poliesportiu els dies 7, 8, 14 i 15 de juliol. Com un espai de sensibilització i d’atenció en el marc de la Campanya de la Regidoria d’Igualtat. “Festes igualitàries i lliures de violències contra les dones”.

La zona d’oci de les Festes en honor a Sant Cristòfor Màrtir, ha comptat, un any més, amb la presència del Punt Violeta de la Regidoria d’Igualtat. Un punt per a la sensibilització a la ciutadania. Per a l’atenció a dones i xiques que puguen patir qualsevol situació de violència durant els esdeveniments festius.

El punt ha estat atés per les professionals de la Regidoria, les quals han portat endavant dinàmiques de sensibilització per a visibilitzar la violència que encara ocorre als espais d’oci. Així mateix, s’ha repartit material com tatuatges i xapes. Subvencionades pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, i també diversos ventalls proporcionats per la Mancomunitat de l’Horta Sud. Amb missatges de conscienciació que han tingut molt bona acollida per part de la població assistent.

A més, s’ha pogut donar informació respecte els serveis que ofereix la Regidoria d’Igualtat, com el Servei d’Atenció a les Dones. Cosa que ha suposat una forma molt efectiva d’interactuar i arribar a la ciutadania, especialment, a la població més jove. Ja que la majoria de les persones assistents als esdeveniments realitzats a la zona d’oci tenien entre 16 i 25 anys.

A més, al punt ha estat atés una psicòloga especialitzada de l’Associació Cavas (Centre d’Assistència a Víctimes d’Agressió Sexual). La qual ha assessorat i prestat atenció a dones i xiques que pogueren patir qualsevol situació de violència. Durant els dos caps de setmana hi ha hagut diferents demandes d’acompanyament, informació i atenció.

“Viu les festes amb una mirada violeta”

La campanya, baix l’eslògan “Viu les festes amb una mirada violeta”, ha tingut l’objectiu de “reflexionar sobre la desigualtat encara existent en la nostra societat. Que es manifesta en forma de violència, de conductes encara normalitzades, i per tant, invisibles, en la forma d’interactuar amb les xiques i dones, i en el fet de responsabilitzar-les de la violència que reben”, segons ha manifestat Belén Bernat Sotelo, regidora de l’àrea d’Igualtat.

Donada la bona acollida del Punt Violeta, punt de referència per a la ciutadania i la necessitat encara vigent de sensibilitzar i donar una resposta efectiva davant possibles situacions de violència, informem que, la campanya iniciada este mes de juliol continuarà durant les pròximes Festes Majors que tindran lloc al mes de setembre.