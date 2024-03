Albalat de la Ribera va reunir dissabte prop de 800 participants i més de 60 voluntaris i voluntàries. En la ja tradicional cursa-caminata solidària Mou-te per Elles.

La recaptació d’esta sisena edició anava destinada a l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA. Que ha rebut un total de 15.551,70€ gràcies a la venda de dorsals i marxandatge.

‘Mou-te per elles’ naix arran del càncer de mama que Andrea Domingo va patir al 2017.

La promotora d’esta iniciativa valorava molt positivament la resposta de la ciutadania a cada nova cita solidària.

La cursa comptava amb dos circuits diferenciats, un per a la caminata i l’altre per a la carrera, que al seu torn tenia categories juvenil, sènior, veterà i màster. Així, a la Plaça de la Cort d’Albalat es congregaren persones d’edats i localitats diferents, totes unides per una mateixa causa: la lluita contra el càncer.

Els número u en les categories sènior masculí i veterà femení coincidien a assenyalar la importància d’unir esport i solidaritat.

Amb la sisena edició, Mou-te per elles ha aconseguit recaptar ja més de 70.000€ per a investigació. Des de l’institut INCLIVA, l’oncòleg Juan Miguel Cejalvo explicava què permeten este tipus d’iniciatives.

Mou-te per elles va comptar a més amb el suport de nombrosos patrocinadors que any rere any recolzen esta causa. L’esdeveniment va finalitzar amb el lliurament de trofeus amb posterior actuació de la xaranga Lloques Velles. Tot un èxit que espera repetir-se l’any vinent.