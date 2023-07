Vora mil persones es concentraren ahir a la vesprada a les portes de l’auditori municipal de Torrent per denunciar l’eliminació del nom de Vicent Torrent, líder d’Al Tall, de l’auditori del poble per part del nou govern municipal de PP i VOX.

La concentració ha tingut el suport de diferents plataformes com ara Acció Cultural País Valencià, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana i altres associacions. Tampoc no va faltar l’expresident de les Corts, Enric Morera, l’exconsellera Rosa Pérez o l’anterior alcalde Jesús Ros.

Els manifestants van lamentar el que qualifiquen d’acte de censura i un insult a la cultura, mentre que Vicent Torrent, que es va mostrar molt emocionat pel suport rebut, va reclamar l’Ajuntament que governe per a tots.

A la concentració la Muixeranga La Torrentina ha dut a terme el seu espectacle per mostrar suport al cantant. A més, també es va produir un emotiu cant col·lectiu de “Tio Canya”, una de les cançons més populars del grup.

El consistori de Torrent, havia atorgat el nom del fundador a l’auditori en 2016 quan Jesús Ros del PSPV era l’alcalde del municipi, amb el suport de Compromís. Per la seua banda, la PP i VOX, van acordar la retirada del nom per tal de tornar-li el nom original a l’Auditori. Consideraven que el nom de Vicent Torrent era un greuge comparatiu cap a altres persones de la cultura torrentina.

Els populars també han lamentat la falta de respecte d’aquesta concentració a les festes patronals en convocar una concentració de l’àmbit secessionista amb presència d’estelades.