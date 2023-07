El portaveu de VOX en l’Ajuntament de València li ho ha tornat a recordar a Maria José Catalá

I ho ha fet en el ple extraordinari que s’ha celebrat per aprovar l’organització de la nova corporació municipal

Els 13 regidors del Partit Popular no son suficients per portar endavant les mesures més rellevants per a la ciutat

Es necessita la majoria absoluta de l’hemicle per poder aprovar els assumptes d’Hisenda, Urbanisme i Personal

Per això VOX es reafirma com a soci preferent i necessari per a Català i la governabilitat i funcionalitat de la ciutat

Bàdenas ha sigut condundent i ha adversitat a Catalá de que no podrá governar sense el recolzament de Vox

En esta sessió, a més d’organització del govern municipal, s’ha aprovat la creació de comissions permanents ordinàries, la dotació econòmica dels grups polítics, els vocals de les Juntes Municipals de Districte, els representants en les entitats metropolitanes EMSHI i EMTRE, la distribució del nombre de consellers i conselleres en el Consell d’Administració de l’Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (EMIVASA) i la composició de la Junta Local de Protecció Civil.

Tots els punts de l’ordre del dia s’han aprovat amb els vots del Partit Popular i de VOX

Ha insistit, amb un clar missatge a Català, que si no fos per Vox «continuaria havent-hi a l’Ajuntament paràlisi i no funcionarien els òrgans correctament, amb la qual cosa, els perjudicats serien els ciutadans de València».