“El Lazarillo de Tormes” del grup El Duende de Lerma guanya el Certamen de Teatre Amateur de Carcaixent

En la cloenda també es va fer entrega d’un premi extraordinari a Els Miserables de Carcaixent

El passat dissabte 4 de març es va celebrar la cloenda del X Certamen Nacional de teatre amateur Ciutat de Carcaixent. En la que va tindre lloc el lliurament de premis seleccionats pel jurat professional al Teatre Don Enrique.

El primer premi a la Millor Obra d’aquest Certamen convocat pel Grup de Teatre Àgora en col·laboració amb l’Ajuntament de Carcaixent va ser per a “El Lazarillo de Tormes”. Del grup El Duende de Lerma, de Lerma, Burgos, amb una dotació de 2000€ i el trofeu Pascual Peralt. A més, aquesta obra també va obtindre el premi a la Millor Escenografia i el premi Especial del Públic amb una puntuació de 4’7 sobre 5 punts.

El segon premi, dotat amb 1200€, ha estat per a “Pere i el capità” del grup Zorongo Teatre, de Bètera, València. El tercer premi, dotat amb 1000€, per a “La duda” del grup Platea Teatro, de Tomelloso, Ciudad Real. I el quart premi, amb una dotació de 900€ per a “Es tu vida ¡Hundelá como tú quieras!”. Del grup A Cholón Teatro, de Manzanares el Real, Madrid.

Per altra part, el premi a la Millor Actriu de Repartiment es va atorgar a Julia Izquierdo, de Platea Teatro; el premi a la Millor Actriu Principal per a Cristina Hipólito de A Cholón Teatro. El premi al Millor Actor Principal per a Luis Miguel Orcajo de El Duende de Lerma. El premi a la Millor Direcció per a Dídac Moreno per “Pere i el capità” de Zorongo Teatro.

Homenatge a Els Miserables de Carcaixent

A més, en aquest acte es va fer un homenatge a Els Miserables de Carcaixent que posaren en escena “El cant del poble”. Amb la participació de 70 persones. Seguidament la presidenta d’Àgora, Salut Llopis, va fer lectura d’un text de reconeixement per la tasca feta. El director del Certamen, Vicent Giner, va fer entrega a l’equip de direcció del Premi Extraordinari.

Pasqual Boqueta, Regidor de Cultura, explica que “Aquesta dècima edició del Certamen Nacional de teatre amateur Ciutat de Carcaixent és el colofó de molts anys de treball per part del Grup de Teatre Àgora i del que esperem seguir gaudint molts anys més”, així mateix afegeix que vol transmetre “L’enhorabona a tots els premiats del Certamen i a Els Miserables, que una vegada més, feren una posta en escena magnífica”.