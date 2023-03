El passat divendres va tindre lloc al Centre Cultural Andaluz de la localitat d’Almussafes, una xarrada a mans de Maria Jesús Girona Magraner. La ponent d’aquesta xarrada es Doctora per la Universitat Pública de Navarra i especialitzada en Antropologia de la Salut, Gènere i Drets Humans.

Una xarrada que va ser organitzada per el mateix Centre Cultural. Fent referencia també, que es un acte programat, dins de la setmana de la dona. Un acte on va col·laborar l’Ajuntament de la localitat i que va tindre com a títol: “Dones Construint igualtat: Un recorregut històric i actual de l’activisme”.