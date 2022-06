 Xarxa Horts Escolars

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha donat la benvinguda als docents que han participat este matí en la VI Trobada de la Xarxa d’Horts Escolars de la ciutat de València, que s’ha desenvolupat en el Molí del Tell i en la qual han participat 21 centres educatius. En paraules d’Ibáñez, esta jornada “ha permés continuar compartint les experiències dels horts escolars, oferir i compartir eines i recursos tant didàctics com agronòmics per a facilitar al professorat el maneig d’estos espais educatius”.

“L’hort escolar –ha afegit- és un valuós recurs didàctic, perquè gràcies a això conceptes i valors com la sostenibilitat, la cura mediambiental o l’alimentació saludable entren fàcilment en la vida del nostre alumnat”. Es tracta de la primera trobada en la qual els 33 centres educatius participants (entre escoles infantils, col·legis i instituts) han formalitzat la inscripció a través de diversos documents, la qual cosa suposa un pas més en la consolidació i formalització de la Xarxa. Per això, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha fet lliurament d’unes plaques amb el logo de la xarxa realitzades en metacrilat per a col·locar en els centres que s’han adherit a esta Xarxa d’Horts Escolars.