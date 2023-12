Amores Grup de Percussió torna a reunir el món de la percussió en l’XI festival Percute celebrat a Catarroja

Dolors Gimeno, regidora de Cultura: “Estem molt satisfetes pel bon estat de salut del qual gaudeix el Percute. Un certamen internacional que projecta Catarroja com un referent cultural i musical més enllà de la nostra comarca”

Un any més, estudiants, professionals, amants de la percussió i públic en general. Han gaudit d’una nova edició del festival Percute. El festival internacional de percussió que organitza des de fa més d’una dècada Amores Grup de Percussió i que s’ha celebrat del 6 al 9 de desembre en el Teatre Auditori de Catarroja (TAC).

El festival, que enguany ha comptat amb el percussionista guineà Gorsy Edú com a artista convidat. Ha inclòs concerts, masterclass i concursos en els quals han participat un total de 40 estudiants. En les modalitats de Caixa Sol, Instruments de Làmines i Música de Cambra de Percussió.

En el concurs de Caixa Només han resultat guanyadors del primer premi Guillem López i Vanyó (categoria C). Javier Alamá Barona (categoria B) i Dane Franolic i Manuel Galán López (premi ex aequo en la categoria A).

Per part seua, el primer premi ex aequo del concurs de làmines ha sigut per a Pau Ballester Pellicer i Kiko Asensi Galiana en la categoria A. Per a Javier Alamá Barona en la categoria B i per a Pedro Ferreira Leal en la categoria C.

Finalment, en el concurs de música de cambra s’ha imposat Sauti Duo. Per tan sols un punt respecte a la formació integrada per Pablo Mor i Kiko Asensi.

Les actes dels concursos es poden consultar en la web d’Amores.

Dolors Gimeno, regidora de Cultura ha indicat que des de l’Ajuntament “estem molt satisfetes pel bon estat de salut del qual gaudeix el Percute. Un certamen internacional que projecta Catarroja com un referent cultural i musical més enllà de la nostra comarca”.

El festival està organitzat per Amores Grup de Percussió i patrocinat pel TAC Teatre Auditori de Catarroja, Ajuntament de Catarroja, Institut Valencià de Cultura i Olympia Metropolitana. A més compta amb la col·laboració de NP Drums, Innovative Percusion Inc., Percufest, Tot per l’Aire, Musical Campos, SONS Music Store i Caixa Rural Torrent Fons Social.