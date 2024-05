XII Subhasta Solidària dels primers 50 kg de Tomaques del Perelló

Arranca la campanya de la Tomaca del Perelló amb la XII Subhasta de la Tomaca. Que organitza La Cooperativa Valenciana Unió Protectora del Perelló i que se celebrarà el pròxim 23 de maig en el Centre Cultural del Perelló.

El mes del producte estrela del municipi de la Ribera Baixa tindrà la seua continuació amb la Fira de la Tomaca 2024. Que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 de juny.

Un any més la Cooperativa Valenciana, UNIPRO, converteix a la Tomaca del Perelló en el protagonista d’un acte solidari. La Cooperativa posa en subhasta 50Kg de Tomaca Valenciana del Perelló. Perquè hostalers, associacions i empreses liciten per aconseguir els primers quilos de la menja roja del Perelló. La recaptació es dona a les associacions més necessitades.

En la seua última edició 2.300 € van ser pagats per Artesans de l’Arròs de Cullera. Donats pels mateixos a les associacions benèfiques de Cullera. Per a la present edició, es confirmen assistències de referents hostalers com: Artesans de l’Arròs de Cullera. Restaurant Casa Xiva, Restaurant El Rebost, Restaurant El Sucrer, Restaurant Casa Jerónimo, Luxúria Marina, Restaurant Nas València i Grup Jugant amb Foc. A més, participen també referents del sector logístic com Innova Logic i Trans-Costazar.

Sense la participació i suport dels col·laboradors. L’acció no seria possible pel que s’agraeix profundament el condicional suport per a convertir la Tomaca del Perelló tant en un protagonista gastronòmic com de ben social.

La Cooperativa té com a objectiu ajudar a les associacions més necessitades

Dins de l’estratègia de Responsabilitat Social, la Cooperativa té com a objectiu ajudar a les associacions més necessitades. Que millor forma que mitjançant la famosa Tomaca del Perelló. Amb més de 75 anys de pura artesania agrícola. Enclavats al Parc Natural de l’Albufera i amb unes condicions hídriques i de sòl úniques. Els socis de la Cooperativa aconsegueixen recol·lectar prop d’un milió de quilos d’exquisides tomaques, distribuïts en sis varietats: Valencià, Raf, Pera, Redó, Bombó i Rosa.

Estratègies basades en l’Excel·lència, la Qualitat i la Professionalitat doten a la Cooperativa Valenciana UNIPRO del Perelló. Amb un bon sistema productiu que converteixen a la Tomaca del Perelló en el producte referent de la temporada. Certificacions com ISO14000, IFS i Global Gap, refrenta l’excel·lent qualitat amb la qual la Cooperativa aborda el seu sistema integrat de producció.

De sabor i textura única, les tomaques del Perelló seran sempre les tomaques del Perelló.