Ximo Puig afirma que la violència de gènere “representa el pitjor rostre de la societat”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que la violència de gènere “representa el pitjor rostre de la societat” i ha defensat que la seua erradicació constitueix un repte “fonamental” al qual cal respondre, per la qual cosa ha advocat per “mantindre i enfortir” el pacte existent per a combatre-la.

El president, en funcions, ha realitzat aquestes declaracions durant la presentació de la ‘Memòria socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2022’ elaborada pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CESCV), que reflecteix un increment de les denúncies per violència de gènere en l’exercici analitzat.

Puig ha volgut aclarir el què és exactament la violència de gènere, al temps que mostrava la seua preocupació davant el nou replantajament que vol portar a terme la dreta al respecte, al temps que es mostrava contundent amb el dret de defensar a les dones.

El President del Consell ha assenyalat que, al seu parer, es incomprensible que es puga posar en dubte ara i en el futur, que aqueixa és la gran qüestió pendent”, sobre la violència masclista, i ha incidit a més en què cap decret podrà acabar amb ella, perquè requereix d’un “compromís social”, al temps que instava a les forces de seguretat, i els funcionaris, a que continuen treballant per defendre a la gran quantitat de dones que estan sent violentades.

Ximo Puig, ha sentenciat afirmant que, per tot allò esmentat, és tan important mantindre i enfortir el Pacte contra la Violència de Gènere i per això és tan important mantindre l’atenció, sobretot en els àmbits educatius i en els àmbits que fan una societat més decent”.