El president de la Generalitat Ximo Puig ha volgut dedicar el seu últim acte com a president. Per a rebre els representants dels departaments de salut pública de la Comunitat Valenciana. Ha agraït al personal sanitari valencià l’esforç que ha realitzat durant la pandèmia de la COVID-19. Doncs l’esforç dels més de 60.000 professionals de la sanitat pública ha sigut decisiu per aconseguir l’objectiu prioritari d’aquesta pandèmia, “salvar vides”.

Durant l’acte ha assenyalat que durant la pandèmia s’ha constatat l’existència d’una “democràcia avançada, un autogovern potent i un sistema públic de la salut que ha sigut capaç de donar la millor resposta”. Afegint que cal “potenciar la ciència”, vigoritzant un estat de benestar “capaç de donar cobertura front la malaltia, més enllà de les condicions socials i econòmiques de cada ú”.

Finalment, el president ha destacat el compromís de la societat valenciana durant la pandèmia, prioritzant salvar vides, front a altres prioritats. D’aquesta forma ha engrandit la sanitat pública valenciana, la qual ha qualificat com “la millor sanitat pública possible”.