Ximo Puig anuncia un Bono Cesta de la Compra que beneficiarà a 500.000 persones amb un ajuda de 90 euros per a la compra d’aliments

Ximo Puig ha presentat la iniciativa en un acte celebrat al Palau. Que ha comptat també amb la participació del president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro. Al qual han assistit representants d’empreses distribuïdores i del xicotet comerç, així com sindicats i associacions de consum. Tampoc ha faltat en aquesta presentació d’iniciativa, Zulima Pérez, Directora General de Coordinació del Diàleg Social.

El procediment per a la sol·licitud serà telemàtic senzill i simplificat, i també s’oferirà suport per mitjà de les associacions de consumidors i consumidores i d’ONG. Per a arribar a les persones que tinguen dificultats per a fer la petició.

Una vegada feta la revisió de les sol·licituds i de la documentació presentada per les persones interessades. Es remetrà un SMS o un correu electrònic informatiu sobre la resolució i la recollida del Bo Cistella de la Compra.