Ximo Puig destaca la capacitat de la Comunitat Valenciana de generar confiança per la seua estabilitat. El seu ecosistema innovador i la “solvència” per a atraure inversions

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la capacitat de la Comunitat Valenciana de generar confiança. Gràcies a l’estabilitat política, les infraestructures, l’ecosistema innovador creat al voltant de les universitats i el teixit productiu. Així com la “solvència” i “serietat” mostrada pel Consell, factors tots ells que han sigut, en la seua opinió, determinants per a atraure inversions com les de la giga factoria de Volkswagen a Sagunt.

Així ho ha indicat durant la seua participació a Madrid en la tercera edició del fòrum ‘Wake Up, Spain!’. ‘Impulsar el canvi en moments d’incertesa’, un simposi organitzat per l’Espanyol, Invertia i D+I (Disruptors i Innovadors).

El president ha recordat a més la implicació de la Generalitat en l’arribada de les inversions de Volkswagen a Parc Sagunt. Segons ha dit: “El que vam fer és alçar la mà i dir que érem allí; no estàvem com a territori en l’equació de la decisió de Volkswagen per a instal·lar la giga factoria a Espanya. Ací es demostra que les comunitats autònomes tenen una enorme importància en la revitalització industrial i en l’activitat econòmica”.

El cap del Consell ha assenyalat també que els preparatius per a la instal·lació e la planta de cel·les de bateries elèctriques avancen. “De manera extraordinàriament positiva”, amb “el treball d’esplanació dels terrenys pràcticament finalitzat” i l’adjudicació de la urbanització ja realitzada.