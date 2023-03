Ximo Puig destaca la consolidació de la recuperació del turisme estranger en la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que aquest mes de gener ha sigut “el millor mes de la història. En l’arribada de turistes estrangers a la Comunitat Valenciana”-La qual cosa consolida la recuperació del turisme internacional respecte a abans de la pandèmia.

Ximo Puig ha realitzat aquestes declaracions durant la seua visita a l’estand de la Comunitat Valenciana en la Internationale Tourismus Börse (ITB) de Berlín en el qual es promociona l’oferta turística de la Comunitat Valenciana en aquest certamen considerat un dels majors aparadors turístics del món. On també ha posat en valor la importància del turisme alemany.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que “és molt important que el 2023 siga percebut com l’any de la recuperació plena del turisme internacional, i en concret del mercat occidental on està Alemanya, i també el mercat britànic”. També ha declarat que valència és un espai per descobrir en els diferents àmbits turístics com les platges, la gastronomia i aquells símbols declarats patrimoni.

Colomer, a més, ha manifestat la seua intenció de “treballar amb major intensitat” altres mercats com els Estats Units i Àsia.