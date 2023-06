Ximo Puig presideix la reunió del Consell de Direcció de l’AVI

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subratllat la importància de la col·laboració publicoprivada a través de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI). Per a impulsar una transformació del model productiu que permeta situar la Comunitat Valenciana en les millors condicions per a respondre als reptes de futur.

Així ho ha expressat durant la seua intervenció davant del Consell de Direcció de l’AVI, un organisme que, tal com ha assenyalat, ha demostrat ser un “bon instrument” per a enfortir el sistema d’innovació.

Puig, ha insistit en la necessitat de seguir avançat per a assolir els objectius fixats en aquest àmbit i comptar. Per a fer-ho, amb les eines que han funcionat, com ho acredita una activitat que ha permés desenvolupar més de 1.000 projectes amb la implicació de prop de 500 entitats i que compta amb el suport dels agents socials.

Des que es va posar en marxa, en la primavera de 2018, l’AVI ha mobilitzat 243 milions d’euros. Entre aportacions públiques i inversió induïda pel sector privat, per al desenvolupament de solucions innovadores als principals reptes del teixit empresarial.