Ximo Puig visita la Ciutat de la Esperança

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat aquest matí la Ciutat de la Esperança. Ubicada a Aldaia, acompanyat de diverses autoritats junt a l’alcalde de la població, Guillermo Luján.

Puix ha declarat que no hi ha millor manera d’iniciar l’any 2023 que amb la visita a la Ciutat Esperança, lloc on que alberga els millors valor de la ciutat, la solidaritat, el respecte i la dignitat. Puig a volgut agrair al Pare Aparicio i els membres de l’organització, en conjunt, l’esforç que fan donant suport a les famílies que ho necessiten.

EL president del Consell posava en valor l’acolliment de la CV dins en una comunitat de respecte. Finalment ha destacat la Ciutat de la Esperança com un referent de la solidaitat.

Puig, assegura que el millor és començar l’any treballant, enfocant-se en els problemes que hi ha i que aquest any, és un any per a la esperança.