Ximo Puig visita les noves instal·lacions de Grefusa en Alzira

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la nova planta productiva de fruita seca d’una reconeguda marca d’esnacks ubicada en Alzira. On ha destacat l’aposta per la innovació i la millora de la competitivitat d’aquesta empresa que ha aconseguit situar-se com a líder a Espanya i Europa a la producció de fruits secs, snacks i fornejats.

En el transcurs de l’acte, Ximo Puig ha agraït a la família al capdavant de l’empresa, i al conjunt de l’empresariat del sistema agroalimentari. La seua contribució a la generació d’ocupació, de cada vegada de més qualitat, i el compromís per mantenir la seua vinculació amb la Comunitat valenciana.

A la visita també hi han participat els consellers d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, i d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. A més del president de la Diputació de Valencia, Antoni Francesc Gaspar i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.

Finalment, ha subratllat que el sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana representa el 20,2% del total d’exportacions de béns i compta amb un clúster d’indústries avantguardistes a Espanya.