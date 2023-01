Xirivella inicia un ambiciós pla de millora de l’accessibilitat en tot el municipi

Aquesta setmana han començat les obres en el barri de Sant Ramón. Les quals tindran continuïtat posteriorment amb la posada en marxa del Pla director d’accessibilitat que abasta a tot el municipi

Aquesta setmana han començat les obres de millora de l’accessibilitat en el barri de Sant Ramón de Xirivella. Concretament, s’actuarà als carrers dels Àngels, Reis Catòlics, Mediterrani, Comercial i avinguda de la Pau. En tots aquests punts s’eliminaran les barreres arquitectòniques i adequar els encreuaments a cota zero.

Les obres estan previstes dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València

En total s’intervindrà en setze interseccions, en quinze d’elles es rebaixarà l’encreuament i ampliar les voreres i en una, per les condicions de la zona. A més s’elevarà el pas de vianants per a deixar-lo a cota zero respecte a la vorera. També, s’adequaran els embornals i la senyalització viària. En total, s’actuarà en una superfície aproximada de 4.000 metres quadrats. Les obres, que estan previstes dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València, tenen un pressupost de 200.000. S’estima que estiguen finalitzades en un termini de tres mesos.

Aquest projecte s‘ha adaptat a un molt més ambiciós amb el qual Xirivella vol, progressivament, eliminar totes les barreres arquitectòniques de la ciutat. “Transformarem la mobilitat per als vianants en tota Xirivella. El nostre Pla director convertirà en cent per cent accessibles tots els carrers i places del municipi. És, sens dubte, una de les obres més importants que executarem a curt i llarg termini”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

Elaboraciçó d’un Pla director d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Per a això, s’ha elaborat un Pla director d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en el nucli urbà residencial. En el qual s’analitza la situació actual de tota la localitat i es desenvolupen les diferents actuacions que s’han de dur a terme per a aconseguir una població totalment accessible.

Per la seua envergadura, aquest pla ha dividit la localitat en dotze àrees diferents. I s’anirà aplicant progressivament per a canviar la mobilitat en tot el municipi. “Durant mesos hem fet un treball fonamental d’anàlisi de la situació actual en matèria d’accessibilitat. Hem detectat les necessitats i tenim plantejades en el Pla director totes les actuacions que cal dur a terme. Amb tot aqueix treball previ, ara estem en disposició de començar les obres per a aconseguir l’objectiu d’aconseguir una ciutat sense barreres arquitectòniques”, sosté Vicent Sandoval, regidor d’Infraestructures.

270.000 euroa en la millora d la calçada

En paral·lel a les obres en el barri de Sant Ramón, aquesta setmana també han començat al carrer Vicent Lladró Sena el projecte de reparació i adequació del ferm de les calçades, que abasta diversos punts de la localitat. Aquestes obres, que compten amb un pressupost de 270.000 euros, milloraran en els pròxims quatre mesos el paviment de les següents zones de la ciutat: carrer Vicent Lladró, plaça Espanya i avinguda del Túria, carrer Andarella, encreuament entre els carrers Mont de Pietat amb Mestre Stivi, i diversos punts dels carrers Mont de Pietat i Montealegre.

D’aquesta manera, es continua amb la línia de millora de l’asfaltat que l’any passat es va desenvolupar en altres set àrees de la ciutat: la zona del mercat, la plaça Sant Enric, la plaça San Francisco de Paula, la plaça Maestro Serrano i els polígons de Zamarra i Verge de la Salut. Unes actuacions en les quals també es va millorar l’accessibilitat en alguns punts i per a les quals es van destinar 415.000 euros.