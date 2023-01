Xúquer viu lamenta l’aprovació del Pla del Xúquer pel Consell

El Consell de Ministres ha aprovat, junt a la resta de plans hidrològics, el de la demarcació del Xúquer. A falta de conèixer si ha hagut alguna modificació respecte al que va aprovar el Consell Nacional de l’Aigua. El nou Pla no servirà per aconseguir els objectius ambientals i la degradació de les masses d’aigua persistirà i s’aguditzarà en el futur.

Així ho ha declarat Paco Sanz, portaveu de Xúquer Viu i assegura que lamenten que tota l’atenció i pressió mediàtica i institucional de les últimes setmanes s’ha destinat al manteniment del Tajo-Segura. Sanz, ha explicat els inconvenients que aporta la modernització del regadiu assegurant que no s’ha fet com cal i que el Pla que no evita el deteriorament del riu.

Els escassos aspectes positius aconseguits respecte a l’anterior pla són clarament insuficients. En un context de canvi climàtic que afectarà notablement als recursos hídrics, i no va a servir per frenar el deteriorament de les masses d’aigua. Ha assegurat Paco Sanz, portaveu de Xúquer viu.