Xúquer Viu s’oposa a la planta de residus sanitaris de Guadassuar

Són molts anys els quals es porta lluitant des de la plataforma ecologista Xúquer Viu

Per tal que la instal·lació d’una planta de tractament de residus sanitaris en el polígon industrial la Garrofera de Guadassuar no es porte a terme.

Paco Sanz, portaveu de Xúquer Viu ha enumerat les raons principals per les qual la seua plataforma s’oposa a la construcció d’aquesta nova planta de residus sanitaris.

Sanz, ha destacat que no es tracta d’una ubicació idònia per a tractar o rebre restes d’alta perillositat i ha aprofitat per reiterar l’oposició de Xúquer VIu a una planta situada a menys de cent metres de la Séquia Real i a poc més d’un quilòmetre del nucli urbà de Montortal.

D’altra banda, el portaveu de la plataforma ecologista, incideix que el polígon en el qual es pretén situar la instal·lació segueix sense estar urbanitzat i per tant no compta amb les infraestructures necessàries per a acollir aquest tipus d’activitats perilloses.