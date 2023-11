Clubs i esportistes escriuran el seu nom amb lletres d’or en la XXXVII edició de la Gala de l’Esport de Torrent

La ciutat premiarà, un any més, a les entitats i personalitats més destacades de la temporada 2022/23

L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim dijous 30 de novembre, a les 19:00h, en l’Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT)

La ciutat de Torrent premiarà als seus clubs i esportistes el pròxim dijous 30 de novembre, a les 19:00h. En la XXXVII edició de la Gala de l’Esport. Un dels esdeveniments més assenyalats i amb major recorregut del municipi, organitzat anualment per l’Ajuntament per a distingir a les personalitats i conjunts més destacats de l’àmbit local. Com a gran novetat, enguany l’esdeveniment tindrà lloc en l’Espai d’Art Metropolità de Torrent (EMAT). On recentment es va celebrar el lliurament dels Premis Carta de Poblament amb gran èxit.

En la gala es tornarà a fer lliurament de guardons en diferents categories, com la de ‘Club amb Millor Trajectòria. ‘Esportistes amb major projecció’ o la de ‘Millor Esportista de l’Any’. Que se sumaran als esments especials reservats a aquells esportistes i equips que han deixat una petjada indeleble tant a Torrent com en el món de l’esport, transcendint més enllà de trofeus i estadístiques. Com cada any, els clubs de la ciutat també destacaran a un o una dels seus esportistes, en reconeixement del seu esforç i compromís.

“Torrent és una ciutat molt compromesa amb el foment de l’esport i la promoció dels seus clubs i esportiste. Aquest esdeveniment és una bona mostra d’això, degut al seu caràcter únic i singular”, comenta el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, qui també afig que “aquest és un reconeixement al gran esforç i sacrifici que realitzen durant tot l’any, els quals són un gran exemple a seguir per a tots”