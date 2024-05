Este diumenge 12 de maig, els carrers d’Alberic s’han tornat a omplir d’art amb la celebració de la huitena edició del Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure d’Alberic.

Des de les 08:00h del matí, un total de 33 artistes dividits entre les tres categories participants van anar ocupant els seus espais per a plasmar als llenços la seua visió sobre la temàtica del concurs.

En esta edició, la pintura havia de versar sobre la zona de la Glorieta i el barri de la Verge dels Desemparats.

Al voltant de les 15:30 hores, el Teatre Liceu va obrir les seues portes per a escoltar la resolució del jurat, format per les professores llicenciades en Belles Arts Rosmi Torres, Àngela Camós i Laura Moltalva.

Trini Alcover, tècnica municipal d’educació, va ser l’encarregada de llegir davant totes i tots els participants el fallo del jurat. En la Categoria A, el primer premi, dotat amb 1.000 euros, va ser per a Yendris Salazar; el segon premi, dotat amb 700 euros, va ser per a María Teresa Durá (guanyadora de la passada edició); i el tercer premi, dotat amb 500 euros, va ser per a Jordi Gamon. L’alberiqueny Rubén Català va ser considerat el millor artista local i va aconseguir el premi dotat amb 500 euros.

En la Categoria B, on van participar persones d’entre 13 i 17 anys, Andreu Pla va aconseguir el primer premi (150 euros per a material de pintura); Félix Fómez va aconseguir el segon premi (100 euros per a material de pintura); i Khadija Belhovari va aconseguir el tercer premi (50 euros per a material de pintura).

Finalment, Joana Milkova va ser la guanyadora de la categoria C (100 euros per a material de pintura), on van participar xiquetes i xiquets menors de 13 anys; Julia Mariner va ser segona classificada (75 euros per a material de pintura); Adrian Martínez va ser tercer classificat (60 euros per a material de pintura); Sira Navasquillo va ser la quarta classificada (40 euros per a material de pintura); i Carolina Cervelló va ser la cinquena classificada (25 euros per a material de pintura). Entre totes i tots els premiats de les diferents categories, l’Ajuntament d’Alberic va repartir 3.300 euros en premis.

L’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, va voler aprofitar l’acte del lliurament de premis per a destacar “la complicadíssima feina que ha fet el nostre jurat. Any rere any, la qualitat artística de les obres que es presenten al concurs va superant-se, i això és possible gràcies a la implicació de persones com Trini i la nostra regidora de cultura, Isabel Beta. Amb iniciatives com esta, el fons patrimonial artístic del nostre poble va fent-se més i més gran, per això sabem que hem de cuidar estos projectes i seguir apostant per apropar l’art a la nostra gent”.