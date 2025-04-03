Les inscripcions per a persones empadronades o escolaritzades al municipi començaran el 15 de setembre. El programa ofereix una àmplia oferta d’activitats esportives per a fomentar els hàbits saludables, els valors i el desenvolupament dels més menuts. L’Ajuntament de Massanassa
El nou desenvolupament, junt amb el PAI d’Enginyer Fausto Elío, crearà un nucli universitari amb capacitat per a 1.300 estudiants als Poblats Marítims L’Ajuntament ja ha impulsat més de 2.700 places en residències, que permetran recuperar unes 900 vivendes per
Els fons es destinaran a modernitzar regadius, reutilitzar l’aigua, previndre inundacions i millorar preses, embassaments i basses. El conseller Miguel Barrachina reclama una política hídrica estatal basada en la inversió, l’eficiència i la solidaritat entre territoris. El conseller d’Agricultura, Aigua,
L’organització reclama ampliar els 4 milions d’euros de la convocatòria perquè tots els ajuntaments que compleixen els requisits puguen accedir a les subvencions. Només 50 municipis han sigut beneficiaris, mentre que 140 localitats han quedat excloses malgrat haver presentat la
Les ajudes beneficiaran 40 projectes innovadors, 16 d’ells a la província de València. Les subvencions fomenten una agricultura més eficient, sostenible i adaptada als reptes ambientals. La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit 496.297 euros en ajudes per
Els arrestats, de 19 i 31 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un robatori en un vehicle i un delicte d’usurpació d’estat civil Les víctimes eren dones d’edat avançada, una d’elles en cadira de rodes, i els sospitosos
La Guàrdia Civil acusa el director del festeig i un caçador per presumptes delictes de prevaricació administrativa i maltractament animal Els fets es van produir després de la fugida de set caps de bestiar durant uns ‘bous al carrer’ La
L’incident es va produir en unes obres del carrer Ernest Lluch i va provocar la caiguda de part del terreny i el trencament d’una canonada d’aigua Els veïns desallotjats van poder tornar als seus habitatges al voltant de les 23.20
El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat 56,4 milions d’euros per a la restauració i recuperació ambiental de les conques i barrancs afectats per la DANA. En l’àmbit educatiu, el Consell ha ratificat la congelació dels preus
La crisi migratòria a Ceuta ha deixat ja un balanç d’almenys 43 persones mortes, els cossos de les quals han sigut recuperats al llarg d’este divendres a les costes de la ciutat autònoma, principalment en els voltants de l’espigó fronterer
El futbolista de Foios promocionarà la marca Comunitat Valenciana sense contraprestació econòmica i participarà en tres actes anuals La Generalitat també proposarà concedir la Distinció del 9 d’Octubre a Ferran Torres i Álex Grimaldo pel seu èxit com a campions
La mesura comporta el tancament dels parcs naturals de Castelló i València, així com de Mariola, la Marjal de Pego-Oliva i el Carrascal de la Font Roja També es prohibix el trànsit per sendes forestals, les acampades i qualsevol ús
La videoinstal·lació de l’artista mallorquí Joan Morey es podrà visitar del 24 de setembre al 22 de novembre. La primera edició del certamen ha rebut més de mig centenar de propostes de tot Espanya. El Centre del Carme Cultura Contemporània
Albalat de la Ribera ha posat el punt final a una nova edició del “Juliol a la Fresca 2026” Una programació que, junt amb la celebració de la Festivitat dels Sants de la Pedra, ha omplit el municipi d’activitats culturals,