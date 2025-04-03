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La Fe aplica teràpia gènica a un bebé de 19 dies després de detectar-li atròfia muscular espinal amb la prova del taló

Massanassa obri les inscripcions del programa infantil d’activitats esportives municipals 2026-2027

Les inscripcions per a persones empadronades o escolaritzades al municipi començaran el 15 de setembre. El programa ofereix una àmplia oferta d’activitats esportives per a fomentar els hàbits saludables, els valors i el desenvolupament dels més menuts. L’Ajuntament de Massanassa

El PAI de la Remunta sumarà 680 places per a estudiants i alliberarà unes 200 vivendes de lloguer a València

El nou desenvolupament, junt amb el PAI d’Enginyer Fausto Elío, crearà un nucli universitari amb capacitat per a 1.300 estudiants als Poblats Marítims L’Ajuntament ja ha impulsat més de 2.700 places en residències, que permetran recuperar unes 900 vivendes per

Alberic obri les inscripcions per a l’Escoleta de Setembre 2026

Més de 57.000 escolars participen en els projectes educatius municipals de València

El dia gran arriba a Polinyà de Xúquer amb una emocionant processó en honor al Santíssim Crist de la Sang

La gent gran d’Albalat de la Ribera celebra la seua festa anual amb una jornada de convivència i homenatges

Torrent reforça la lluita contra els abocaments il·legals amb sancions de fins a 2.000 euros

Albalat de la Ribera tanca un intens “Juliol a la Fresca” amb cultura, tradició i participació veïnal

Silla celebra el dia gran de les Festes del Santíssim Crist amb tradició, música, danses i pólvora

València reforçarà la seguretat amb drons i equips de salvament durant l’eclipsi solar del 12 d’agost

Benetússer impulsa la reconstrucció de quatre instal·lacions municipals afectades per la dana

AGRICULTURA

La Generalitat invertirà 68,8 milions d’euros en infraestructures hídriques durant 2026

Els fons es destinaran a modernitzar regadius, reutilitzar l’aigua, previndre inundacions i millorar preses, embassaments i basses. El conseller Miguel Barrachina reclama una política hídrica estatal basada en la inversió, l’eficiència i la solidaritat entre territoris. El conseller d’Agricultura, Aigua,

LA UNIÓ denuncia que 140 municipis es queden sense ajudes per a camins rurals per falta de pressupost

L’organització reclama ampliar els 4 milions d’euros de la convocatòria perquè tots els ajuntaments que compleixen els requisits puguen accedir a les subvencions. Només 50 municipis han sigut beneficiaris, mentre que 140 localitats han quedat excloses malgrat haver presentat la

Agricultura destina prop de 500.000 euros a impulsar la innovació tecnològica en el camp valencià

Les ajudes beneficiaran 40 projectes innovadors, 16 d’ells a la província de València. Les subvencions fomenten una agricultura més eficient, sostenible i adaptada als reptes ambientals. La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha concedit 496.297 euros en ajudes per

SUCCESSOS

Dos detinguts a Torrent per tres estirons a dones majors en un mateix matí

Els arrestats, de 19 i 31 anys, estan acusats de tres robatoris amb violència, un robatori en un vehicle i un delicte d’usurpació d’estat civil Les víctimes eren dones d’edat avançada, una d’elles en cadira de rodes, i els sospitosos

Investiguen dos homes per abatre un bou escapat durant uns festejos a Gàtova

La Guàrdia Civil acusa el director del festeig i un caçador per presumptes delictes de prevaricació administrativa i maltractament animal Els fets es van produir després de la fugida de set caps de bestiar durant uns ‘bous al carrer’ La

Un desprendiment en unes obres obliga a desallotjar una finca i un bar a Bonrepòs i Mirambell

L’incident es va produir en unes obres del carrer Ernest Lluch i va provocar la caiguda de part del terreny i el trencament d’una canonada d’aigua Els veïns desallotjats van poder tornar als seus habitatges al voltant de les 23.20

👀 Una mirada atenta puede marcar la diferencia.

 Una mirada atenta pot marcar la diferència

L'ORATGE
POLÍTICA

El Consell aprova 56,4 milions per a reparar barrancs i congela les taxes universitàries

El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat 56,4 milions d’euros per a la restauració i recuperació ambiental de les conques i barrancs afectats per la DANA. En l’àmbit educatiu, el Consell ha ratificat la congelació dels preus

Elevada a 43 la xifra de cadàvers recuperats a Ceuta durant la crisi migratòria massiva

La crisi migratòria a Ceuta ha deixat ja un balanç d’almenys 43 persones mortes, els cossos de les quals han sigut recuperats al llarg d’este divendres a les costes de la ciutat autònoma, principalment en els voltants de l’espigó fronterer

El Consell autoritza 32,1 milions per a la immunització davant el virus respiratori sincitial i aprova mesures en justícia, educació i ramaderia

Gemma Alós fa un pas al costat al PSPV d’Alzira i cedeix la candidatura a l’Alcaldia a Vicent de la Concepción per a 2027

Burjassot reclama marquesines en les parades de metro, tramvia i autobús

El govern de coalició de Paiporta mobilitza més de 200 milions d’euros en el seu primer any per a la reconstrucció i noves infraestructures

MES NOTICIES

Ferran Torres serà ambaixador de la Comunitat Valenciana durant els pròxims dos anys

El futbolista de Foios promocionarà la marca Comunitat Valenciana sense contraprestació econòmica i participarà en tres actes anuals La Generalitat també proposarà concedir la Distinció del 9 d’Octubre a Ferran Torres i Álex Grimaldo pel seu èxit com a campions

La Generalitat activa el nivell màxim de preemergència per incendis a tota la Comunitat Valenciana el dia de l’eclipsi

La mesura comporta el tancament dels parcs naturals de Castelló i València, així com de Mariola, la Marjal de Pego-Oliva i el Carrascal de la Font Roja També es prohibix el trànsit per sendes forestals, les acampades i qualsevol ús

Ferran Torres serà ambaixador de la Comunitat Valenciana durant els pròxims dos anys

La Generalitat activa el nivell màxim de preemergència per incendis a tota la Comunitat Valenciana el dia de l’eclipsi

La Generalitat supera els 550.000 euros en ajudes per a reparar ascensors afectats per la DANA

El Cinema d’Estiu de l’Eliana celebra 50 anys reunint generacions al voltant de la cultura

Torrent reforça la lluita contra els abocaments il·legals amb sancions de fins a 2.000 euros

Dos detinguts a Torrent per tres estirons a dones majors en un mateix matí

Naix a BIOPARC València una cria de dril, un dels primats africans més amenaçats d’extinció

Foios ret homenatge a Ferran Torres amb un gran mural al poliesportiu municipal

- Cultura -

El Centre del Carme exhibirà esta tardor l’obra guanyadora del primer certamen nacional de videoart La Multikanal

La videoinstal·lació de l’artista mallorquí Joan Morey es podrà visitar del 24 de setembre al 22 de novembre. La primera edició del certamen ha rebut més de mig centenar de propostes de tot Espanya. El Centre del Carme Cultura Contemporània

Albalat de la Ribera tanca un intens “Juliol a la Fresca” amb cultura, tradició i participació veïnal

Albalat de la Ribera ha posat el punt final a una nova edició del “Juliol a la Fresca 2026” Una programació que, junt amb la celebració de la Festivitat dels Sants de la Pedra, ha omplit el municipi d’activitats culturals,

El Cinema d’Estiu de l’Eliana celebra 50 anys reunint generacions al voltant de la cultura

La recuperació de la Casa Reial d’Alzira entra en una fase decisiva

Torrent porta nou activitats culturals a ‘A la Lluna’ del 7 al 10 d’agost

El Palau incrementa un 76,6% la inversió en l’Orquestra de València i consolida el seu projecte artístic

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