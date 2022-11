L’Ajuntament retira 470 tones de residus en abocadors i solars, i neteja 43 abocadors irregulars en el segon trimestre de l’any

Sergi Campillo recorda que “està completament prohibit llançar residus a la via pública” i explica que també s’han iniciat 88 expedients de neteja de solars privats

L’Ajuntament ha retirat 470 tones de residus d’abocadors irregulars i solars en el segon trimestre de 2022 i ha netejat 43 zones de deixalles no autoritzades, amb un augment del 59 % més de quilograms que el mateix període de l’any passat. “El Servici de Residus Urbans continua amb un elevat nivell d’exigència sobre aquelles zones on no es respecta la normativa municipal i també sobre aquells propietaris que no complixen amb les seues obligacions”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Quant als abocadors irregulars, en el segon trimestre de l’any s’han identificat 43 punts de la ciutat no autoritzats on havien aparegut restes d’obres, electrodomèstics i altres objectes electrònics, gràcies a les denúncies del veïnat, les contractes de neteja i la inspecció del Servici de Gestió de Residus Urbans i Neteja. Dels 43 punts, 31 zones estaven ja senyalitzades amb el cartell d’abocador clausurat i este trimestre se’n han senyalitzat dos més.

S’ha de recordar que enguany es destinen 105.326 euros per a la seua neteja. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha tornat a fer “una crida al civisme i la col·laboració”, ha remarcat “la prohibició absoluta de llançar residus a la via pública” i ha recordat que el servici gratuït de recollida porta a porta, així com els ecoparcs mòbils municipals i de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus estan “a disposició de tota la ciutadania”.

Aproximadament un 90 % de les 470 tones arreplegades pel Servici de Neteja corresponen a deixalles en abocadors irregulars. Estos espais es localitzen sobretot als dos costats del riu Túria, al costat de l’autovia V-30, al barri de Malilla i als pobles de la Punta, Benimàmet, la Torre o el Perellonet. Es tracta, segons ha detallat Sergi Campillo, de “zones perifèriques de la ciutat, com els marges del nou llit del Túria, i també zones que antigament havien estat de cultiu i d’horta i que després van ser abandonades, o zones que estan esperant la seua urbanització”. Així, “alguns incívics aprofiten que hi ha poca vigilància, perquè es troben als marges de la ciutat, per llançar ací una sèrie de residus, generalment residus d’obres i també electrodomèstics i altres residus electrònics”.

El vicealcalde ha indicat que des de fa un parell d’anys “col·loquem cartells indicant la prohibició de llançar residus en estes zones”, i en total ja s’han senyalitzat 33 punts en tot el terme municipal. És “una mesura establida per primera volta pel nostre govern i que abans no es feia”. A més, el Servici Municipal de Gestió de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic notifica la seua existència a la Policia Local perquè augmente la inspecció, control i sanció, si escau.

Neteja de solars

Durant el segon trimestre d’enguany, l’Ajuntament ha iniciat expedients sobre 88 solars privats pel seu incorrecte manteniment. D’estos, 39 propietaris han acceptat netejar pels seus mateixos mitjans les parcel·les detectades en mal estat. En els casos en els quals la propietat dels solars no es fa càrrec del manteniment, l’Ajuntament procedix subsidiàriament a la neteja, i passa la factura a la propietat, que està obligada a pagar-la. Des de 2019, a més, s’imposa una multa per no assumir la responsabilitat en el manteniment dels solars. En este tercer trimestre 8 solars han hagut de ser netejats pel servici de Neteja, amb un cost de 773,17 euros de mitjana. També s’han tramitat 10 actes d’infracció.