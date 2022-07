València tanca este cap de setmana la Gran Fira amb correfocs, la Nit de la Punxà i la Batalla de Flors

1.700.000 clavellons ompliran de color el passeig de l’Albereda en la primera Batalla de Flors que celebra València des de 2019. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha visitat este matí els camps on ja s’està collint la flor i ha convidat la ciutadania “a sumar-se i a gaudir de la seua ciutat en un cap de setmana d’emocions”.

Galiana ha explicat que “està tot preparat, ja s’està collint la flor, i Miguel Galán, el responsable dels camps, em confirma que espera recollir 1.700.000 clavellons. Així que, per fi, anem a tindre Batalla després de dos anys sense poder realitzar-la i estic convençut que valencians i valencianes podran gaudir d’un esdeveniment excepcional que tancarà de la manera més festiva la Gran Fira de València”.

El regidor ha recordat també que “prèviament, la nit de dissabte, tindrem la Nit de la Punxà amb una gran afluència de públic a la Ciutat Fallera”. Per tot això, segons el regidor, “jo crec que és un cap de setmana d’emocions i vull convidar tot el món a sumar-se i a gaudir de la seua ciutat”.

La Batalla de Flors és un dels actes més tradicionals de la Gran Fira de València. Es tracta d’un espectacle que, en 2016, va fer 125 anys ja que la primera Batalla es va celebrar en 1.891. Consisteix en una batalla festiva de llançament de flors entre les carrosses i els cotxes de cavalls que desfilen i els espectadors que hi assistixen al passeig de l’Albereda. La festa té lloc l’últim diumenge del mes de Juliol i tanca la Gran Fira de València.

10.920 persones s’han inscrit enguany per poder participar en el sorteig de les llotges de la Batalla de Flors. Aquelles persones que no han resultat afortunades en el sorteig, encara tenen l’oportunitat de participar en la Batalla comprant alguna de les 60 llotges que es posaran a la venda en les taquilles de Vivers des de dissabte a les deu del matí fins que s’esgoten. En total, entre les inscripcions sortejades i les entrades que s’hi posen a la venda en taquilles, hi ha un total de 425 llotges disponibles.

La vespra de la Batalla de Flors es celebra a la Ciutat Fallera la Nit de la Punxà, durant la qual els mestres carrossers acaben de punxar la flor en les carrosses que desfilaran.

Correfoc

La Gran Fira de València tanca esta nit els actes pirotècnics amb un correfoc que, des de les 23 hores, omplirà de so, llum i color el centre de València. Les colles participants, L’Infern Faller, Els Socarrats de Campanar, La Colla de Dimonis de Montolivet i Els Dimonis de Massalfassar, desfilaran pel carrer de les Barques, la plaça de l’Ajuntament i l’avinguda del Marqués de Sotelo fins a l’Estació del Nord.

Encara que els articles de pirotècnia que s’utilitzen en el correfoc estan catalogats com a no perillosos, es recomana als espectadors que prenguen precaucions per evitar cremades produïdes per les espurnes o qualsevol altre tipus d’incidents.

Així, es demana als participants que porten roba de cotó, que es protegisquen cap, peus i ulls, que no porten material pirotècnic particular i que es seguisquen en tot moment les indicacions de la Policia Local i Protecció Civil.

Per la seua banda, es demana als espectadors que guarden una distància prudent amb l’espectacle, que eviten pujar xiquets al coll i que no s’hi llance aigua als dimonis.