L’amfiteatre del Parc de Benicalap acull entre hui i demà l’encontre, en què participen 333 alumnes de la ciutat

Amb esta activitat, la Regidoria d’Educació vol potenciar les relacions de l’alumnat amb l’àmbit musical. Esta trobada es basa en la importància i la necessitat de promocionar la formació musical, ressaltant la importància del treball que es realitza a través dels cors dels centres educatius com a generadors de desenvolupament integral de les persones.

El treball coral permet que l’alumnat conega i explore les possibilitats expressives de la veu, a través de l’adquisició d’una tècnica vocal correcta. Esta es basa en pilars fonamentals com són la relaxació, la respiració (adquisició d’una correcta mecànica fonorespiratòria) i la impostació (basant-se en l’exploració dels ressonadors naturals i en la correcta obertura de la boca). A més, al cor s’aprén a concertar amb les altres veus, es vivencien diferents aspectes de l’expressió musical (matisos, velocitat, etc.) i s’adquirixen nocions d’estilística.

La Regidoria d’Educació des de fa anys organitza trobades i activitats corals on participen els centres educatius de la ciutat. En esta trobada municipal d’este dimarts els cors participants han interpretat unes cançons o cants populars de lliure elecció utilitzant només la veu, que assumix així el protagonisme complet durant la interpretació de cada obra.

A la jornada de hui han participat el CEIP Ciutat Artista Faller, el Centre Escoles Professionals Sant Josep–Jesuïtes (I.POLIT.), el CEIP Rafael Mateu Càmera, Sant Tomàs de Villanueva (Agustins), el CEE Rosa Llàcer, el CEIP Serrería número 97. Per altra banda, en la jornada de demà participa el centre Argos, el centre Marni, el col·legi Sagrada Família-Fundació PJO, el CEIP Luis Braile i el Col·legi Sant Pere Pascual.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha obert la trobada agraint “el treball realitzat pels 36 docents i els 333 alumnes participants” i ha celebrat “el gran interès que ha tornat a despertar esta edició”. Ha assenyalat que des de la regidoria, a través d’este projecte educatiu, “volem promocionar la música i potenciar el cant com a recurs educatiu, fomentant la sociabilitat i la participació de l’alumnat”, per la qual cosa “és important difondre la tradició cultural a través de l’expressió musical, i participar des de la creativitat”.

