20.000 alumnes i alumnes s’incorporen a partir de hui als centres educatius de Torrent per a iniciar el curs 2022/23

L’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius ha començat hui les classes, en una jornada que ha transcorregut amb total normalitat

El curs escolar 2022/23 ha donat inici hui i prop de 20.000 alumnes i alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius s’han incorporat a les aules dels centres educatius de la ciutat, en una jornada que ha transcorregut amb total normalitat. Per part seua, l’alumnat s’incorporarà a l’Escola d’Adults i a l’Escola Oficial d’Idiomes el 19 i el 26 de setembre, respectivament.

“En les últimes setmanes hem intensificat els treballs juntament amb els directors i directores dels centres educatius de la ciutat, així com amb Policia Local, per a viure un inici de curs escolar de la millor manera possible i sense sobresalts”, destaca la regidora d’Educació, Patricia Sáez.

Així, enguany el curs lectiu presenta les següents novetats: l’escolarització gratuïta per als xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys de Torrent, d’acord amb el que s’estableix per la Generalitat Valenciana; una nova aula amb 18 places de 2-3 anys en el CEIP Lope de Vega, que se suma a les ja presents en els centres públics de Sant Joan Baptista, Joan XXIII, Verge del Rosari i Federico Maicas; una inversió de 80.000 euros per a millorar i adequar les instal·lacions dels centres educatius; i una partida de 700.000 euros per a ajudes d’escolarització de 0 a 3 anys, material i transport escolar.