20 anys de Kafre Teatre de Picassent 

Del 17 al 19 d’octubre Picassent acull esta mostra del teatre més atrevit i irreverent de la comarca.

El picassentí i humorista, Juli Sanchis Aguado, Harca, és l’autor del cartell d’enguany.

Parlar de Kafre Teatre és parlar de Picassent. I més enguany, quan arriba a la vintena edició de la seua història. Teatre i humor formen el millor tàndem per a un públic fidel i entregat que ja està començant a retirar el Kafre bo, pack amb totes les entrades per al Festival, amb samarreta de regal, per només 15 €.

La Casa de Cultura i la seu social de El Musical al carrer Nou seran els escenaris per als artistes que conformen el cartell d’este 2024, i que mostra l’essència d’este festival que troba l’espai ací, amb l’humor més desvergonyit i gamberro.

Així serà quan, el Kafre arranque dijous 17, a les 19 h. amb la inauguració i celebració d’estes dos dècades de Festival al Refugi Cultural de la mà de Purna Teatre i Xavi Castillo i “Però què Kafres som!”, on l’entrada serà lliure. Ja després a les 22 h. serà el torn d’Yllana i la seua obra “666” a la Casa de Cultura.

Divendres 18, a les 20 h. Patricia Pardo serà l’encarregada de fartar de riure el públic de la Casa de Cultura amb el seu espectacle “Cuina” i a les 23 h. el Kafre continuarà al Musical amb Maria Andrés i “Infinit”.

Dissabte, última cita amb el Festival a la Casa de Cultura, Maria Juan ens portarà “Senyora de la comèdia” a les 20 h. i Pam Demia “Bingo Seril” a les 23 h. al Musical.