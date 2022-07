24.000 euros per a pràctiques d’emprenedoria en l’àmbit rural￼

El Vicerectorat d’Innovació i Transferència convoca el programa UVemprén Rural i destina 24.000 € per a desenvolupar pràctiques d’emprenedoria en el medi rural i 6.000 € en premis amb el patrocini de la Diputació de València.

L’estudiantat de la Universitat de València interessat en l’emprenedoria Rural ja pot presentar la seua sol·licitud de participació en la III edició d’UVemprén Rural, el programa d’Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible que convoquen el Vicerectorat d’Innovació i Transferència de la Universitat de València amb el patrocini de la Diputació de València i en col·laboració amb el Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació i UVpràctiques.

Com a les edicions anteriors, els i les estudiants amb un projecte o idea innovadora poden triar la seua plaça de pràctiques entre les entitats i empreses disponibles o podran buscar i seleccionar l’empresa o institució d’acolliment entre les que complisquen el requisit de trobar-se en un municipi de menys de 3.000 habitants i proposar-la en la sol·licitud com a destinació per a realitzar la pràctica. Consulta en aquest enllaç enlace (https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-rural/convocatories/2022/on-fer-practiques.html) totes les empreses i entitats que ofereixen places de pràctiques.

Per a participar en UVemprén Rural, l’estudiantat ha d’estar matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València i complir amb els requisits específics de la seua titulació per a realitzar pràctiques, així com no tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en la qual es vaja a realitzar la pràctica i no estar empadronat en el municipi on es realitzaran les pràctiques.

El programa ofereix ajudes de 1.000 € al mes per a realitzar les pràctiques, amb una duració mínima d’un mes i màxima de tres mesos. A més, també finançarà un certificat en tècniques d’emprenedoria innovadora en entorns rurals.

En la convocatòria d’aquesta III edició s’han establit 4 premis: un premi de 3.000 € al millor projecte UVemprén Rural i altres 3 premis dotats amb 1.000 € cadascun per a reconèixer el millor projecte innovador, el millor projecte de triple impacte i el millor projecte d’emprenedoria femenina.

UVemprén Rural és un programa intensiu de formació en emprenedoria que té com a objectiu principal seleccionar les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l’àmbit rural i que estiguen en sintonia amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible recollits en els ODS 2030. Per això, el programa compta amb la participació d’empreses, ajuntaments, mancomunitats i la mateixa Diputació de València, que ofereixen acollir estudiants per a realitzar les seues pràctiques en municipis de menys de 3.000 habitants i en risc de despoblació.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 16 de setembre de 2022. Tota la informació sobre el programa i les instruccions per omplir la sol·licitud es troben ací: https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-rural/convocatories/2022.html