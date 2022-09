Enguany el fil conductor de l’Escola d’Estiu ha sigut el respecte i cura del fons marí

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Joventut, Infància i Adolescència, ha organitzat un any més l’Escola d’Estiu, que ofereix una alternativa d’oci saludable a les xiquetes i xiquets del municipi així com una oportunitat de conciliació a les famílies durant els mesos de juliol i agost, així com els últims dies no lectius de juny. Enguany, l’activitat de la qual s’han beneficiat 535 xiquetes i xiquets ha tingut com a eix el fons marí.



“L’Escola d’Estiu ha repetit enguany com un espai segur, lúdic, formatiu i de conciliació familiar, per als xiquets de 3 a 12 anys. La nostra aposta per un projecte d’oci basat en valors i que done servei al major nombre de famílies ha repetit com un èxit enguany i des de la regidoria es fa una gran esforç per a poder acoblar-se a les noves necessitats que sorgeixen any a any”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



La programació de l’Escola d’Estiu ha treballat, d’una banda, promovent pràctiques sostenibles per a la cura de les mars i oceans i poder conservar la rica diversitat de fauna i flora submarina així com frenar la contaminació de les aigües pel benestar del planeta i la salut de les persones. Una filosofia que ha calat en les xiquetes i xiquets conscienciats i disposats a passar-s’ho bé.



El següent gran repte de la regidoria de Joventut, dins d’aquestes activitats, és l’organització de l’Escola de Nadal, que al costat de la de Pasqua, ofereixen alternatives a les famílies durant tot l’any.