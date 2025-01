800 persones acompanyaran els Reis Mags en la seua Cavalcada per Torrent

La UME, la Policia i Protecció Civil obriran la Cavalcada de Reis a Torrent

Es repartiran 2.500 quilos de caramels tous i sense gluten, 30.000 paquets de gusanets i 7.000 pilotes

La ciutat de Torrent ja està preparada per a viure una de les nits més esperades de l’any, la Gran Cavalcada de Reis Mags. El proper 5 de gener de 2025, Melchor, Gaspar i Baltasar visitaran la ciutat en una jornada plena de màgia, il·lusió i tradició. Aquest any, el recorregut s’ampliarà de nou a 1.500 metres, igual que l’any passat, oferint una experiència inoblidable tant per a xiquets com per a majors.

Un recorregut ple de màgia i significat

La comitiva partirà a les 18:30 hores des de l’Avinguda al Vedat, en el creuament amb el carrer Genaro Palau, i descendirà fins a l’Ajuntament de Torrent, en direcció contrària al trànsit. Les Seues Majestats d’Orient adoraran el Nen Jesús al Betlem monumental de la plaça Corts Valencianes, oferint-li Oro, Incienso i Mirra, abans de pujar al balcó de l’ajuntament per dirigir-se als xiquets i xiquetes de la ciutat, i rebre de mans de l’alcaldessa Amparo Folgado, les claus que obren totes les cases de Torrent.

La jornada dels Reis Mags començarà al migdia, amb visites a la Parròquia de Monte-Sión i diverses residències de persones majors, portant també la il·lusió als més grans de Torrent. Per a facilitar els desplaçaments, l’Ajuntament ha disposat un servei especial de TorrentBus per a Melchor, Gaspar i Baltasar.

Un homenatge especial i blocs temàtics

La cavalcada estarà composta per set blocs temàtics que combinaran fantasia i tradició. Obrirà la comitiva un homenatge als cossos i forces de seguretat, incloent-hi la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i 25 militars de la UME, en reconeixement a la seua labor després de la DANA del 29 d’octubre i per haver sigut la llum que ens ha guiat durant aquelles setmanes difícils.

Els blocs temàtics inclouen:

Les Estrelles: Un record a l’estrella que va guiar els Reis Mags fins a Betlem, amb decoracions lluminoses i ossos polars. Els Carteros Reials: Un grup de missatgers amb vestimenta tradicional que representarà la recollida de cartes amb els desitjos dels xiquets i xiquetes de Torrent. El Carbó Real: Un bloc màgic i divertit amb representacions de carretes amb els encarregats de preparar aquest regal per als més travessos. Els Dolços: Dirigit per la mascota de Torrent, Bollet, aquest bloc estarà ple de color i fantasia, amb representacions de la nit més dolça de l’any i, per descomptat, amb el xocolate, dolç més típic de la ciutat. Els Joguets: Un món de fantasia cobrant vida amb personatges com Bluey i Bingo, acompanyats de molts altres joguets i personatges reals i de fantasia que encantarà els més xicotets. El Poble de Betlem: Representarà la humilitat i la tradició amb escenes vivents del naixement, incloent pastors, animals i altres elements bíblics, entre ells, el Graner torrentí, com a ofici tradicional. Les Carrosses Reials: Finalment, les tres majestuosament decorades carrosses de Melchor, Gaspar i Baltasar tancaran el desfilament, precedides pel Ballet Masters d’Ontinyent i el seu Emissari Real, que ha visitat aquestes setmanes cada barri de la ciutat amb el Camió de la Nadal.

Una participació multitudinària

Es preveu la participació de més de 800 persones en la cavalcada, incloent representants de la ciutat com les Falleres Majors, Alicia i Ana, juntament amb les seues Cortes d’Honor; la Reina del Retrobament, Mariola Garrido, i les seues camareres; els caps de fila i alféreces de les festes de Moros i Cristians (Merce Mora, Cristian Triguero, Julio Palop i Pablo Bermell); la Musa de la Música, Lucía Mora; la Dulcinea de l’associació El Quixot, Pilar Jerez; el Mayoral dels Rociers de Torrent, Fran Arrué; la Reina Infantil, Trini Arrué; i representants de l’Associació d’Amics de la Cultura Andalusa: Mayka, Sandra, Adela i Mª Luisa.

També s’hi sumaran grups culturals i esportius locals com l’Acadèmia de Ball Javier Fernández, Cucurucú Teatre, el Grup de Ball ITVECA, el Club Esportiu Herca, el Grup de Ball Acrobatics Torrent, el CD Monte-Sión, ADISTO, l’Associació Tècniques Orientals, el Club Voley Torrent, el Grup de Ball de Torrent, la Rondalla, Kangoo, Patinart Torrent, el Grup de Dolçaina Rossejat, la Banda del Círculo Católico, la Unió Musical de Torrent i la Colla de Dolçainers de Torrent, entre altres.

Un desplegament de dolços i regals

A llarg del recorregut es repartiran 2.500 quilos de caramels tous i sense gluten, 30.000 paquets de gusanets i 7.000 pilotes, per assegurar que cap xiquet es quede sense la seua dosi d’alegria. “Hem treballat amb molta dedicació per mantenir intacta la il·lusió dels més menuts en aquesta nit tan especial”, afirma María Fernández, regidora de Festes. “Amb l’experiència de l’any passat, enguany hem volgut donar un pas més i oferir una cavalcada inoblidable, per la temàtica i la qualitat de la seua organització.”

Un espectacle per a tota la família

Amb un desplegament de llum, música i alegria, Torrent es prepara per a viure la nit més màgica de l’any. La Gran Cavalcada de Reis Mags promet ser un espectacle inoblidable que reunirà famílies senceres entorn de la tradició i la il·lusió. “Enguany més que mai, convidem a tots els veïns de Torrent i municipis de la comarca a gaudir d’aquest esdeveniment únic”, assegura l’alcaldessa Amparo Folgado.

Amb cada detall curosament planejat, Torrent està preparada per rebre les Seues Majestats d’Orient i convertir la nit del 5 de gener en una experiència màgica i inoblidable per a tots els assistents.