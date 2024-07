Les celebracions han comptat enguany amb la presència de representants de les localitats agermanades Mirande i San Mauro Torinse.

La celebració de la festivitat de la Puríssima encapçalada per Carmen Compte el cap de setmana passat, va donar pas als dies grans del 15 al 17 de juliol.

El dilluns, conegut com ‘dia de la Vespra’, es va realitzar el trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Carme. Un moment molt emotiu amb coets, balls tradicionals a càrrec de La Llauradora i un sarau valencià. A mitjanit, la Clavaria va recuperar la tradició de llançar un castell de focs artificials després de 13 anys. Amb la nit amenitzada per l’orquestra Invictus.

El dimarts 16, dia de la Festa Major, es va celebrar la missa i la cercavila. Seguida per la recepció dels clavaris de la Mare de Déu del Carme a l’Ajuntament per l’alcalde, Salva Torrent. La pirotècnia Valenciana va tancar el matí amb una gran mascletà. A la vesprada, la processó va incloure balls tradicionals i va acabar amb focs artificials i el nomenament dels clavaris del 2025. Amb Juan Vallés com a clavari major. La nit va continuar amb l’orquestra Vulkano Show.

El dimecres 17, la festivitat del Santíssim Crist del Consol va començar amb la despertà dels clavaris solters i va seguir amb missa, cercavila, recepció a l’Ajuntament i una mascletà amb tocs rojos. La vesprada va tindre lloc una altra processó amb balls tradicionals, focs artificials i el nomenament dels clavaris del 2025, amb Andreu Gómez com a clavari major. La festa va culminar amb l’orquestra Montecarlo.

Aquestes celebracions han comptat amb la presència de representants de Mirande (França) i San Mauro Torinese (Itàlia), i han reunit més de 27.500 persones durant 13 dies, malgrat la calor. Salva Torrent va felicitar a totes les persones, clavaries i entitats que han fet possible les festes, destacant l’esforç comunitari que fa créixer l’Eliana.