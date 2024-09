Tretze municipis de la ribera del parc natural de l’Albufera han signat un acord històric per declarar el parc natural Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Han signat l’acord per iniciar els tràmits els màxims representants de Cullera, Catarroja, Sueca, Algemesí, Alfafar, Silla, Albal, Sedaví, Massanassa, Sollana, Albalat de la Ribera, Beniparrell i València.

L’alcaldessa de València, Maria José Catalá, ha insistit en la compatibilitat entre sostenibilitat i economia per preservar un dels aiguamolls costaners més representatius d’Espanya. En este sentit, ha destacat l’impuls d’un estudi científic per determinar la capacitat dels aiguamolls per absorbir carboni mitjançant determinades actuacions que contribuisquen a la millora del parc.

L’esdeveniment ha comptat també amb la presència del conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, que ha subratllat la simbologia d’un paratge natural que s’ha convertit en senya d’identitat del poble valencià.

Per la seua part, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, s’ha pronunciat en representació de la resta de representants municipals.

Aquest acord permetrà la millora de les infraestructures, una major promoció de l’ecoturisme, la promoció dels productes locals com l’arròs, així com la preservació de la cultura i les tradicions de la zona i el foment de la investigació i la innovació en pràctiques sostenibles.