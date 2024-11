Activat el protocol anticontaminació a València per l’augment de partícules PM10 causat per la DANA

Els efectes de la DANA, amb múltiples carreteres tallades i greus danys a la xarxa de Rodalia i Metrovalencia, han impactat la mobilitat de València i la seua àrea metropolitana, generant embussos mai vistos abans.

Això ha provocat un augment en la contaminació, amb nivells de partícules PM10 per damunt dels 50 (micrograms per metre cubic) µg/m³ registrats a les estacions de Patraix i Doctor Lluch. Així, l’Ajuntament ha activat el protocol anticontaminació, recomanant evitar activitats a l’aire lliure, reduir l’ús del vehicle privat i optar pel transport públic sempre que siga possible, malgrat les limitacions actuals del servei.

A més, el consistori va fer ahir una crida a l’ús de la bicicleta i va donar 700 bicicletes a persones afectades per la DANA, com a mesura de suport a la mobilitat sostenible.

Consells del protocol anticontaminació

– Evitar exercici intens a l’aire lliure

– Utilitzar transport públic o compartir vehicle

– No cremar restes vegetals

– Conduir de manera constant i eficient

– Regular l’ús de la calefacció

L’Ajuntament continuarà monitorant la qualitat de l’aire i informant la ciutadania a través dels seus canals oficials.