Agricultors valencians exigiran al Ministeri mesures contra Mercosur i una millor gestió de les ajudes per la DANA

AVA-ASAJA participarà el dilluns en la protesta de Madrid convocada per ASAJA i COAG per reclamar solucions per al sector agrari.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) se sumarà el pròxim dilluns 16 de desembre, a les 11 hores, a la manifestació organitzada per ASAJA i COAG davant el Ministeri d’Agricultura a Madrid. L’objectiu és denunciar la crisi del sector agrari i exigir polítiques que garantisquen una rendibilitat digna.

Reivindicacions valencianes

A més d’adherir-se a les demandes nacionals, AVA-ASAJA traslladarà qüestions específiques del sector valencià:

Rebuig al tractat amb Mercosur , per afavorir una competència deslleial que perjudica els agricultors locals.

, per afavorir una competència deslleial que perjudica els agricultors locals. Mesures de suport per al sector vitivinícola , afectat per la crisi i l’abandonament.

, afectat per la crisi i l’abandonament. Millora en la gestió de les ajudes per la DANA, amb més agilitat, coordinació i inclusivitat per a municipis i persones que actualment queden fora d’aquestes.

Mobilització amb suport logístic

AVA-ASAJA facilitarà el transport en autobús als seus associats per garantir una presència significativa en la manifestació, destacant la unitat del camp valencià davant les adversitats.

Aquestes reivindicacions busquen pressionar el Ministeri perquè adopte mesures reals i efectives per solucionar els problemes que afecten el sector agrari valencià i nacional.