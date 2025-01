Agricultura llança unes ajudes de 53,1 milions d’ euros per a agricultors i ramaders afectats per la DANA

Estes ajudes que s’han catalogat com una resposta urgent per a l’impuls del pla de resposta inmediata, reconstrucció i rellançament davant els danys causats per la DANA

L’objectiu subvencionar fins un 15% del principal de prestecs ICO amb una quantitat de 41,2 milions d’ euros a més del cost del aval de SAECA amb una quantitat d’ 11,9 milions d’ euros.

Les ajudes estan destinades a explotacions agraries afectades per la riuada amb una quantitat màxima de 15.000 euros per beneficiari. Així i tot, no es concediran subvencions a prestecs superiors a 100.000 euros i el plaç de presentació de les sol.licituts tindrà inici des del setze de gener d’ este any fins l’1 de setembre de l’any que be.