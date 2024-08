S’esperen sinistres en les produccions que actualment estan presents al camp, com ara fruita, raïm de vi, cítrics i hortalisses, entre altres.

Aquest fenomen ha afectat fonamentalment l’est peninsular (Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia), les Illes Balears i la província d’Albacete.

Agroseguro recorda que els danys registrats en produccions agrícoles o ramaderes a causa de la DANA patida aquesta setmana estan coberts pel Sistema Espanyol d’Assegurances Agràries Combinades.

Encara que és aviat per conéixer amb exactitud l’abast sobre l’agricultura o la ramaderia, la previsió és que aquest fenomen haja provocat sinistres en els cultius presents al camp actualment al llarg de l’est peninsular (Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia), Illes Balears i la província d’Albacete. Els sinistres més greus seran els provocats per la pedra, encara que també pot haver-hi danys per pluja, inundacions o vent. Tots aquests riscos estan inclosos en les pòlisses de l’assegurança agrària.

Catalunya

El sinistre ha afectat sobretot la zona fructícola de Lleida, on es preveuen danys per pedra. Tot i això, no haurien de ser greus, ja que moltes de les parcel·les ja estaven recol·lectades. A més, es registraran danys puntuals en ametller i olivera.

Comunitat Valenciana

Les produccions afectades per aquest fenomen són previsiblement cítrics, caqui, ametller i olivera, amb danys principalment a les comarques de l’Alt i Baix Maestrat, la Plana i Palància (província de Castelló); part de la comarca de les Riberes del Xúquer, la Costera de Xàtiva i els Valls d’Albaida (València); i la comarca de Muntanya a l’interior d’Alacant.

Regió de Múrcia

Els sinistres són principalment per pedra i afecten sobretot cítrics, raïm de vi i ametller. També hi ha danys puntuals en fruita de recol·lecció tardana i alguna hortalissa d’estiu. Les comarques més afectades són Río Segura, Sud-oest, Vall de Guadalentín i Nord-est.

Albacete

El pas de la DANA ha provocat danys puntuals principalment en els cultius de raïm de vinificació, ametller i algunes hortalisses de les comarques de Manchuela, Almansa i Hellín.

Els primers parts de sinistre ja s’estan rebent i s’han començat a fer les primeres visites i taxacions a totes les zones afectades. En qualsevol cas, es continuaran rebent en els pròxims dies, una vegada els agricultors i ramaders assegurats confirmen els danys provocats per les tempestes. Per tant, per agilitar els treballs de peritatge, es recomana remetre’ls tan aviat com siga possible.