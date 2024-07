El conseller d’Agricultura recorda al ministre la situació d’extrema gravetat per la sequera que patix la Comunitat Valenciana

Aguirre qualifica d’“enganyosa” la proposta d’assegurances del Ministeri “perquè deixaria fora la major part dels nostres agricultors”

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, ha participat este dijous en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural i Pesca, convocada pel Ministeri d’Agricultura i Pesca (MAPA), on ha reclamat la convocatòria urgent de la mesa de la sequera i ha posat en relleu les principals reivindicacions de la Comunitat Valenciana.

El conseller ha insistit que la situació de sequera a la Comunitat Valenciana és “extremadament greu” i que està provocant no solament la pèrdua de collites sinó també de plantacions de secà com la vinya, l’olivera o l’ametler.

Per això, Aguirre ha demanat al ministre Planas que convoque de manera urgent la mesa de la sequera i li ha entregat un informe elaborat pels servicis tècnics de la Conselleria, que xifra les pèrdues en la nostra Comunitat en prop de 100 milions d’euros.

Proposta de modificació del Pla estratègic de la política agrària comuna

Respecte a la proposta de modificació del Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) ha reconegut que és “poc ambiciosa” i que continua sent insuficient. “És necessari apostar per un règim simplificat per als qui perceben menys de 5.000 euros”. Per això, ha reclamat que “el Ministeri siga més ambiciós i aposte per una major flexibilització en les pròximes reformes per a fer rendibles les nostres explotacions, a diferència de les restriccions davant de l’activitat agrària i ramadera que exigix el Ministeri de Transició Ecològica, qui hauria de defendre els seus agricultors, ramaders i pescadors”.

En este sentit, ha incidit en el problema de l’abandó de terres per falta de rendibilitat i l’agricultura a temps parcial i ha lamentat que cada vegada més jóvens tinguen incertesa sobre el seu futur professional en el camp. “Hem d’apostar per mesures que permeten als jóvens accedir a les explotacions agràries i incentius que els ajuden al fet que puguen passar d’agricultors a temps parcial fins que arriben a convertir-se en agricultors professionals”, ha afirmat.

I sobre el relleu generacional, ha reclamat mesures que facen rendibles les explotacions perquè els jóvens puguen treballar en el camp, reducció de burocràcia, dignificar la figura de l’agricultor i el ramader, més suport als jóvens com amb la flexibilització de quotes de la seguretat social durant els primers anys de la seua incorporació, o reduccions fiscals lligades a les ajudes de jóvens agricultors.

Rebuig a la proposta sobre assegurances agràries

D’altra banda, Aguirre ha qualificat la proposta respecte a les assegurances agràries del MAPA d’“enganyosa”, ja que se sol·licita un major esforç a les regions “sense un compromís clar i definit per part seua”. “No subscriurem la seua proposta perquè deixa fora als agricultors a temps parcial i perquè no establix la quantia amb la qual contribuirà el Ministeri”, ha declarat.

El conseller ha recordat que “la nostra aportació a l’assegurança agrària és amb diferència la major d’Espanya -amb més de 32 milions d’euros– i el nostre màxim subvencionable ja arriba al màxim permés”. “La Comunitat Valenciana ja ha pujat al màxim permés”.