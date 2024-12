Ahir es va constituir el Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets (CMXX) d’Alzira per al curs 2024-2025

El nou alumnat que integra el Consell de xiquets i xiquetes rebia ahir la seua acreditació en un ple extraordinari, on els regidors cediren els seus llocs als nous membres del Consell infantil que junt a l’alcalde, Alfons Domínguez i el Secretari accidental Carlos Capella, van portar a terme el ple.

Este consell és un òrgan de representació municipal que dona la veu als menuts i per això ahir foren els encarregats de llegir conjuntament els drets de la infància.

Cada curs es renova la meitat de l’alumnat del Consell de xiquets i xiquetes, de manera que ahir prenien possessió del seu càrrec 15 nous alumnes de primària i set de secundària que reberen l’acreditació per part del secretari de l’Ajuntament. D’esta manera el Consell de xiquets i xiquetes queda conformat per 43 alumnes escollits als centres escolars tant públics com concertats. Els nous consellers que ahir van prendre el relleu foren encarregats de llegir els drets dels xiquets i xiquetes davant el públic assistent, la corporació municipal i les famílies.

En el cas de l’alumnat de secundària, llegiren una frase escrita per ells i elles en la qual expressaven els seus somnis per Alzira. Una ciutat segura, neta i amb participació de totes i tots.

Des de la regidoria d’Educació i Infància, la regidora Virtuts Piera, es va mostrar molt satisfeta amb l’organització d’este plenari de constitució del nou Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets per al curs 24-25. Es tracta d’un òrgan creat per l’Ajuntament d’Alzira en compliment de les directrius que apliquen les ciutats declarades «Amigues de la Infància» per Unicef, com és el cas d’Alzira. El CMXX té com objectiu escoltar les propostes de xiquets i joves, per millorar l’entorn i conéixer els seus interessos i preocupacions.