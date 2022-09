La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha advocat perquè el Consell del Pacte del Botànic continue treballant en el futur per la consolidació dels serveis socials com a quarta pota de l’estat del Benestar així com per tindre un full de ruta contra el canvi climàtic.

Aitana Mas ha participat hui en el desdejuni-col·loqui organitzat pel Fòrum Alacant, en el qual ha analitzat els canvis estructurals que s’han produït en la Comunitat Valenciana des de 2015 fins a l’actualitat i les perspectives de cara a un pacte de govern a partir de la pròxima legislatura.

Així, a més de l’aposta pels serveis socials, la lluita contra el canvi climàtic i la producció sostenible, la vicepresidenta situa “entre els principals eixos que han de formar part del Botànic del futur, la reivindicació d’un finançament just, que ha de ser constant, governe qui governe a Madrid” i la gestió dels Fons Next Generation que suposen la mobilització de fins a 21.000 milions d’euros en els pròxims cinc anys amb la hipòtesi de crear uns 190.000 llocs de treball.

En la seua ponència s’ha referit a l’impacte que la pandèmia i les seues conseqüències sociològiques ha tingut sobre la nostra societat i la manera de fer política.

Per a Mas, tots aquests canvis porten a la necessitat de “reorganitzar qualsevol possible pacte de futur” i ofereix una oportunitat als governs per a “encapçalar accions integrals per a donar respostes a aquestes d’amenaces”.